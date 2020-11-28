Хикмет Гаджиев и представители дипкорпуса находятся в Тертере (ФОТО)

ТЕРТЕР /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представители дипкорпуса, главы международных организаций и представители футбольного клуба "Карабах" находятся в Тертерском районе Азербайджана.

Как передает в субботу с места события спецкор Trend, находящиеся там представители на месте знакомятся с последствиями тяжелых бомбардировок Тертера Арменией.

Затем делегация отправится в Агдам.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)