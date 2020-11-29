Помощник Президента Азербайджана опубликовал видеоматериалы по итогам визита в Тертер и Агдам
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представители дипломатического корпуса и главы представительств международных организаций в Азербайджане посетили 28 ноября освобожденные от армянской оккупации Тертер и Агдам, сообщает Trend.
После визита Гаджиев разместил ряд фотографий и видеозаписей, сделанных во время пребывания там.
Trend представляет фотографии и видеозаписи со ссылкой на Twitter Гаджиева:
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