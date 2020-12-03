День Победы в Азербайджане будет торжественно отмечаться каждый год 8 ноября

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане День Победы будет торжественно отмечаться каждый год 8 ноября, сообщает Trend.

В ответ на последовательные провокации и военную агрессию Армении азербайджанский народ 27 сентября 2020 года поднялся на борьбу, чтобы положить конец почти тридцатилетней оккупационной политике Армении и освободить азербайджанские земли от оккупации. В результате 44-дневных военных операций азербайджанский народ одержал историческую победу в Отечественной войне, и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.