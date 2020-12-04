Правительство Франции не признаёт независимость Карабаха - посол

БАКУ /Trend/ - Правительство Франции не признаёт независимость Карабаха.

Об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на своей странице в Twitter, сообщает в пятницу Trend.

«До сегодняшнего дня всем должно быть ясно одно: правительство Франции признаёт независимость своего парламента, однако не признаёт независимость Карабаха», - пишет посол.

(Текст: Кямаля Сеидова)