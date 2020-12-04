Склоняем головы перед памятью шехидов - спикер парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поделилась на своей странице в Facebook публикацией в связи с шехидами, сообщает в пятницу Trend.

"Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, да ниспошлет исцеления всем раненым! Склоняем головы перед памятью наших шехидов, с уважением чтим их светлую память", - говорится в публикации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)