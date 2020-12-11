В Азербайджане переименовывается еще одно село
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане переименовывается еще одно село.
Как передает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим внесен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 15 декабря.
В ходе заседания будет вынесен на обсуждение законопроект о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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