БАКУ /Trend/ - В Азербайджане переименовывается еще одно село.

Как передает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим внесен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 15 декабря.

В ходе заседания будет вынесен на обсуждение законопроект о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)