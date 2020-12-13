Минская группа должна разработать программу действий в регионе в соответствии с реалиями, созданными Азербайджаном - депутат

БАКУ /Trend/ - Война уже закончилась. Азербайджанская армия освободила свои исторические земли от оккупации. Мы одержали славную и великую победу, благодаря нашей политической и военной мощи. Остаётся только сожалеть, что резолюции ООН не были выполнены вовремя, а противная сторона не отказалась от своей оккупационной политики, ведь ситуация не дошла бы до этой крайней точки.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльшан Мусаев.

Он отметил, что на протяжении почти 30 лет с Минской группой ОБСЕ были связаны ожидания, заключавшиеся в том, чтобы на Армению было оказано серьезное влияние, а исторические земли Азербайджана были возвращены ему дипломатическим путем.

"Но, к сожалению, этого не произошло, ожидания не оправдались. Минская группа ОБСЕ и другие соответствующие международные институты не были задействованы в этом вопросе на желаемом уровне. По этой причине Армения стала еще более самоуверенной и буйной, продолжая свои провокации, после одной из которых терпению Азербайджана пришел конец, проведенной уникальной контрнаступательной операцией он поставил противоборствующую силу на место.

Теперь одним из наиболее часто задаваемых вопросом является: Что может сделать Минская группа ОБСЕ дальше? Точнее, может ли вообще сделать что-нибудь? Ответ: В настоящее время нет старых условий, ситуация изменилась полностью. Земли вернулись. Азербайджан выиграл войну. Армения подписала документ, подтверждающий капитуляцию. Родной Карабах освобожден от оккупации, и в этом случае Минская группа ОБСЕ может действовать только в соответствии с новой реальностью.

Например, осуществить подготовку народов к миру, создание атмосферы доверия, коммуникационные работы и т. д. Но для этого также потребуется справедливый подход. Я думаю, у нас всегда будет тема для обсуждения", - сказал Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев Редактор: Наталья Кочнева)