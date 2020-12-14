В Агдаме три человека подорвались на мине, один погиб (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Агдаме три человека подорвались на мине, один погиб, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на совместное сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры и МВД.

Согласно информации, военнослужащий N-й воинской части минобороны, жители Агдамского района Тогрул Вилаят оглу Ахмедов (1984) и Эльчин Ганбой оглу Мамедов (1990), находясь на территории села Шах булаг освобожденного Агдамского района, подорвались на противопехотной мине. В результате Эльчин Мамедов погиб, военнослужащий N-й воинской части минобороны и Тогрул Ахмедов получили тяжелые ранения.

Сотрудниками прокуратуры и полиции был произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, осуществлены другие необходимые процессуальные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 100.2, 120.2.1, 120.2.12 УК Азербайджана, ведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры и полиции осуществляют оперативные меры по факту.

Генпрокуратура и МВД Азербайджана еще раз предупреждают население о сохраняющейся минной угрозе на освобожденных от оккупации территориях, и призывают не посещать эти территории без соответствующего разрешения, и до тех пор, пока эти территории не будут расчищены от взрывчатых средств.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)