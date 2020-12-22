ЮНЕСКО не должна допускать политизации вопроса защиты культурного наследия - МИД Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО должна выполнять свою миссию независимо и объективно, и не допускать политизации вопроса защиты культурного наследия.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, в котором комментируется сообщение ЮНЕСКО о направлении в Азербайджан миссии этой организации, сообщает во вторник Trend .

Азербайджанская сторона всегда демонстрировала приверженность сотрудничеству с ЮНЕСКО, выполнению задач, вытекающих из конвенций, к которым присоединился Азербайджан, в частности, обязательствам по защите культурного наследия, говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что Азербайджан долгие годы вносил серьезный вклад в деятельность организации по восстановлению и сохранению культурного наследия как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе: «Сохранение культурного наследия в Азербайджане является одним из важных направлений государственной политики. Успешное проведение Азербайджаном последней сессии Комитета Всемирного наследия в прошлом году является олицетворением значения, которое Азербайджан придает защите культурного наследия, а также выражением доверия, оказываемого Азербайджану странами-членами. Публикация «Военный гид по защите культурной собственности во время вооруженных конфликтов», впервые выпущенная ЮНЕСКО по инициативе и при поддержке Азербайджана, является наглядным примером приверженности Азербайджана ценностям ЮНЕСКО. При этом с сожалением следует отметить, что ЮНЕСКО безучастно отнеслась к призывам Азербайджана к расследованию таких военных преступлений Армении, как разрушение, присвоение, изменение сути культурного наследия за период 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана, незаконный вывоз из страны за этот период культурных ценностей, и секретариат ЮНЕСКО не проявил решительности в этом вопросе".