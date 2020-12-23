Освобождение территорий Азербайджана положительно скажется на экономической деятельности Ирана - Рухани
БАКУ /Trend/ - Освобождение территорий Азербайджана от оккупации положительно скажется на экономической деятельности Ирана.
Об этом, выступая на заседании правительства, сказал президент Ирана Хасан Рухани, сообщает в среду Trend.
По его словам, в результате Карабахской войны была освобождена от оккупации азербайджано-иранская граница.
"Первым положительным последствием освобождения азербайджанских территорий является достижение заключительной договоренности по Худаферинскому гидроузлу между Азербайджаном и Ираном", - сказал президент Ирана.
Рухани добавил, что в скором времени гидроузел будет введен в строй: "Он может обеспечить водой 120 тысяч гектаров территории Ирана".
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)
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