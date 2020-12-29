Азербайджан обозначил направления внешнеполитического курса на 2021 год

БАКУ /Trend/ - В 2021 году МИД Азербайджана продолжит гибкий и прагматичный внешнеполитический курс, проводимый для достойного представления государственных и национальных интересов Азербайджана на международной арене, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Главные усилия будут направлены на дальнейшее развитие сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равноправия, отвечающих интересам двусторонних и многосторонних отношений, привлечение дружественных стран и международных организаций - партнеров к восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, поощрение нового сотрудничества и инициатив развития в регионе, а также усиление позиций и дальнейшее повышение авторитета Азербайджана на международной арене с обеспечением успешного осуществления крупномасштабных региональных инфраструктурных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Внешнеполитическая деятельность будет осуществляться на основании подчеркнутого Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тезиса о являющемся одним из основных принципов налаживании отношений со всеми странами на основе равноправия, взаимного уважения и доверия.

(Текст: Кямаля Сеидова)