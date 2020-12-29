Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана - Джейхуном Байрамовым и Русланом Казакбаевым.
Как сообщили Trend во вторник в МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о выполнении трехстороннего заявления от 10 ноября и последней ситуации в регионе.
Казакбаев выразил удовлетворение обеспечением международного права и территориальной целостности Азербайджана.
Министры обменялись мнениями о расширении как двустороннего, так и сотрудничества в рамках международных организаций.
Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев)
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