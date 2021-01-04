Президент Азербайджана не только восстановил территориальную целостность страны, но и показал пример преодоления сильного давления - эксперт

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана не только восстановил территориальную целостность страны, но и показал пример преодоления сильного давления.

Об этом сказал Trend главный редактор "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

Эксперт сказал, что давление на Президента Азербайджана во время войны было, по сути, продолжением давления, которое оказывалось в течение целенаправленно затягиваемого в течение 28 лет процесса карабахского урегулирования: "По мере усиления этого давления становилась все более принципиальной позиция главы азербайджанского государства, который еще раз ясно дал понять, что Азербайджан не пойдет ни на какие уступки перед лицом этого давления. Фактически, своими выступлениями и мнениями Президент Азербайджана также заложил основы идеологии сопротивления азербайджанского народа. Следует отметить, что позиция Президента Азербайджана в отношении внешнего давления по Карабаху не была пассивной самообороной. Задолго до 44-дневной войны Президент смог превратить сопротивление страны внешнему давлению в очень перспективную контратаку".

Гулиев отметил, что международным проармянским кругам и государствам не удалось просчитать последствия давления, оказываемого ими на Азербайджан: "Они не учли такие факторы, как национальное мировоззрение главы азербайджанского государства, его приверженность независимой государственности, интересам своего народа, ответственность перед будущими поколениями, его привязанность к своему народу, а народа - к своему Президенту. Президент Ильхам Алиев не только восстановил территориальную целостность страны, но и показал классический пример беспрецедентного патриотического совместно с народом преодоления сильного давления на страну. И те, кто не желает признавать этот факт, "не видят" и давления на наше государство в течение 44 дней войны и ранее, и относятся к ряду тех, кто пытался фальсифицировать нашу недавнюю историю. Однако сфальсифицировать историю, игнорировать исторические факты и роль Президента Азербайджана в Великой Победе не удастся", - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али)