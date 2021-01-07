Президент Ильхам Алиев: Антинациональный совет и в период войны осуществлял свою предательскую, продажную миссию

БАКУ /Trend/ - Антинациональный совет и в период войны осуществлял свою предательскую, продажную миссию, лил воду на мельницу врага, вел грязную кампанию против нашей армии, предпринимал очередные провокационные шаги, направленные на то, чтобы запятнать нашу армию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«В минувшем году подавляющее большинство партий, позитивно отреагировав на нашу инициативу, присоединилось к политическому диалогу. Могу сказать, что в настоящее время в этом диалоге участвуют все политические силы. Тех, кто не участвует, не могу назвать политической силой, потому что эта группировка состоит из предательских, продажных элементов. Политический диалог начался до войны, а в период войны еще более усилился. Во время войны все политические партии и объединения, за исключением одной антинациональной группировки – имею в виду антинациональный совет, - однозначно поддержали наше правое дело. А антинациональный совет и в период войны осуществлял свою предательскую, продажную миссию, лил воду на мельницу врага, вел грязную кампанию против нашей армии, предпринимал очередные провокационные шаги, направленные на то, чтобы запятнать нашу армию», - отметил глава государства.