Президент Азербайджана придает большое значение активной роли НПО - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В 44-х дневной Отечественной войне под руководством Президента Ильхама Алиева свое слово сказали и азербайджанские аксакалы, проявив активность в мобилизации азербайджанского народа.

Об этом на открытии нового здания для Совета аксакалов в городе Баку сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Гаджиев отметил, что в постконфликтный период аксакалы продолжают играть активную роль в солидаризации народа и поддержке внешней и внутренней политики, проводимой главой государства: "Президент Ильхам Алиев придает большое значение активной роли институтов гражданского общества и НПО в общественно-политической жизни страны. Создание советов общественного контроля, активизация общественных объединений, а также их роль в организации гражданского общества в посткофликтный период очень важны".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)