Выдавив до капли все соки из Армении, Сорос и его сподвижники бросят ее на произвол судьбы - Олег Кузнецов

Политика 11 января 2021 18:45 (UTC+04:00)
Выдавив до капли все соки из Армении, Сорос и его сподвижники бросят ее на произвол судьбы - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Выдавив до капли все соки из Армении, Сорос и его сподвижники бросят ее на произвол судьбы. Об этом Trend сказал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов, комментируя вопрос о присутствии среди представителей власти в Армении выходцев из организации Сороса, либо Transpаrensy и других правозащитных организаций, и чем опасно такое внешнее влияние на представителей власти в Армении.

Кузнецов отмечает, что все перечисленные структуры обслуживают интересы транснациональных элит и корпораций, которым глубоко чужды национальные интересы отдельных стран и населяющих их народов, в том числе Армении и армян: "Эти структуру конкурируют между собой и борются за мировое господство или перераспределение сфер влияния в планетарном масштабе, и поэтому для них маленькая страна Армения с двухмиллионным населением — это всего лишь маленькая пешка в глобальное геополитической игре, судьба которой интересует лишь настолько, насколько долго она будет способна ресурсно поддерживать и обеспечивать интересы одного из глобальных игроков".

По словам политического аналитика, выдавив до капли все соки из Армении, Сорос и его сподвижники бросят ее на произвол судьбы, война с Азербайджаном уже наглядно показала эту тенденцию — ни организация Сороса, ни одна другая международная организация или транснациональная корпорация, ни одна европейская страна не пришла на помощь Армении в военное время.

"Более того, ни одна из международных правозащитных организаций, представители которых входят сегодня в состав правительства Армении, не подала свой голос в ее поддержку или защиту. От Армении в трудную минуту отвернулись все — и диаспора, и внешние спонсоры, и внешние "кукловоды". А Россия поддержала Армению только после того, как Пашинян буквально на коленях умолял Кремль спасти его страну от разгрома и оккупации", - сказал он.

Комментируя то, что в Армении был воздвигнут памятник Гарегину Нжде, и таким образом там идеализируются и продвигаются идеи фашизма в обществе, Олег Кузнецов подчеркивает, что это может привести к фатальным последствиям как для самой этой страны, так и для ее населения.

Эксперт отмечает, что, как показывает общемировая практика человеческой истории XX и XXI века, фашизация или нацификация общества, в какой бы стране это ни происходило, обязательно, рано или поздно, приводят к фатальным последствиям как для самой этой страны, так и для ее населения. Германия, Италия, Испания, Португалия, Аргентина, Чили, Сальвадор, Камбоджа и еще десятки стран наступали на эти грабли.

"Установление в любой стране агрессивной националистической идеологии даже если и не приводит к войнам, то неизбежно имеет своим итогом закабаление общества государством, точнее - правящей партией, исповедывающей нацистскую идеологию, падение уровня образования, а проще говоря - к дебилизации населения, что в конечном итоге обязательно приводит к жесточайшему социально-экономическому кризису в стране, деградации не только морали, но и всех остальных сфер, начиная с экономики и заканчивая вооруженными силами и структурами госбезопасности. Эту картину мы видим сейчас в Армении", - добавил он.

Кузнецов предлагает взглянуть на Европу: все бывшие союзники и сателлиты нацистской Германии — Италия, Испания, Португалия, Словакия, Румыния, Болгария, Хорватия — в числе наиболее слабых экономик Европейского союза, хотя в сравнении с беднейшими странами Африки они, конечно, выглядят очень предпочтительно, но не в сравнении с соседями по ЕС: "И это несмотря на то, что все они располагаются в более мягких климатических условиях в сравнении с более экономическим мощными странами Старого Света. То есть страна, переболевшая нацизмом или фашизмом, будет испытывать последствия этой болезни еще долгие десятилетия".

Российский политический аналитик считает, что подобная участь — отставание на десятилетия от уровня развития стран-соседей по Южному Кавказу — будет ожидать Армению, в нынешнем столетии в этом заключается главная угроза политики героизации нацизма в этой стране, хотя и об угрозе региональной военно-политической безопасности забывать нельзя.

"Но нацизм, как показывает история, в первую очередь представляет угрозу для самих носителей этой идеологии, вызывая их деградацию, и только потом — всем окружающим. Надеюсь, что в Ереване это поймут достаточно скоро", - отмечает он.

По мнению Олега Кузнецова, в первую очередь армяне явочным порядком должны произвести денацификацию своей страны.

"Для этого необходимо запретить и распустить Республиканскую партию Армении, уволить со всех должностей государственной службы ее нынешних и бывших членов, национализировать имущество этой партии и все связанные с ним финансово-экономические активы. Также должны быть демонтированы все памятники Гарегину Нжде и переименованы все объекты городской инфраструктуры, названные его именем. Эти шаги позволят Армении выйти из внешнеэкономической блокады, в которой она оказалась в результате своей амбициозно-агрессивной внешнеполитической деятельности и наличия территориальных претензий к соседним государствам – Азербайджану, Грузии и Турции, – публичный отказ от которых в форме нормативного акта Национального Собрания страны также будет одним из существенных элементов политики денацификации", - сказал он.

Эксперт подчеркивает, что также властям Армении придется в экстренном порядке заключать договора о мире, дружбе и добрососедстве со всеми своими соседями, и в первую очередь — с Азербайджаном и Турцией, без чего успешное экономическое развитие этой страны будет просто невозможно.

"Понимаю, что все это для армянского общества будет очень болезненно, поскольку придется отказываться от социально-политических постулатов последних ста лет, но другого варианта нет. У Армении сегодня есть только два пути потенциального развития — денацификация или самоизоляция по примеру Северной Кореи. Но у Северной Кореи есть Китай, который кормит ее рисом, а у Армении нет и не будет никого, кто бы смог обеспечить ее безопасность. Поэтому альтернативы политики денацификации у Армении сегодня попросту нет, если, конечно, эта страна не решится на самоубийство на радость соседям", - добавил Кузнецов.

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