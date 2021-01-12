Конфликт исчерпан, армяне должны жить не грезами, а реалиями - депутат

БАКУ /Trend/ - Московская встреча - очередной успех Азербайджана. Заявление, состоящее из четырех пунктов и подписанное по итогам встречи, укрепляет приверженность сторон выполнению соглашения от 10 ноября 2020 года. Так, суть подписанного 11 января трехстороннего заявления в основном направлена ​​на разработку и скорейшую реализацию механизма выполнения пункта 9 ранее подписанного заявления, что полностью отвечает интересам Азербайджана.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, проведение такой встречи было неизбежным, потому что нужно было создать новые механизмы для продолжения выполнения пунктов заявления от 10 ноября, прояснения ряда вопросов, что было крайне важным для Азербайджана.

Депутат подчеркнула, что еще один важный момент заключается в том, что в заявлении нет ни слова о вопросе статуса, как и настаивал Азербайджан: "Основное внимание уделяется открытию транспортных коммуникаций. В заявлении отражены взгляды, высказанные Президентом Азербайджана до настоящего времени".

Афет Гасанова отметила, что слова Пашиняна, озвученные в Москве, рассчитаны на внутреннюю аудиторию Армении.

"Что касается слов Пашиняна в связи со «статусом» и то, что конфликт еще не урегулирован, можно расценивать как послание для внутренней аудитории Армении. Следует учесть, что армянское общество, в том числе священники и бизнесмены, выразило резкий протест против визита Пашиняна в Москву, оппозиция даже перекрывала дороги и не пропускала его в аэропорт, а радикалы (дашнаки и другие) требовали не пускать его в страну, если он подпишет "антиармянский документ".

Разумеется, в такой напряженной ситуации Пашинян должен был послать общественности сигнал, чтобы успокоить протесты. В этой связи ожидалось, что он сделает заявление в духе "необходим статус, конфликт еще не исчерпан". Но на самом деле ни в каком документе о статусе не сказано ничего, главное - совместное заявление, где отражено то, что говорил Президента Ильхам Алиев.

Армяне должны жить реальностью, а не грезами, и согласиться с тем, что конфликт исчерпан, отказаться от своих требований. Они должны понимать, что не правы, международное право на стороне Азербайджана, который обеспечил свою территориальную целостность, признанную в рамках международного права. Прежде всего армяне должны разобраться с глубоким кризисом в стране и понять, что именно агрессорская политика поставила их в такое положение. Оккупация азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет не привела Армению ни к чему хорошему, а наоборот - поволокла ее в пропасть. Конфликт исчерпан, победоносная азербайджанская армия освободила наши земли и больше никому не позволит захватить их.

Было бы хорошо, если Армения отказалась от реваншизма, попыталась воспользоваться новой ситуацией в регионе, обратное не сулит этой стране ничего хорошего", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)