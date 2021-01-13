Видеокадры из села Ашагы Шуртан Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Ашагы Шуртан Кельбаджарского района, сообщает в среду Trend.
Представляем вниманию эти кадры.
Лента новостей
Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме пока нет - минобразования Азербайджана
Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня обсудят возможности углубления сотрудничества стран
В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО)