Арестован исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с проводимой в Азербайджане государственной политикой развитие средств массовой информации, являющихся одним из главных атрибутов демократического общества, всегда находится в центре внимания.

В то же время органы прокуратуры принимают целенаправленные и последовательные меры по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, которые своими противоправными действиями бросают тень на политику государственной поддержки в этой важной сфере.

В рамках таких мер, на основании материалов, поступивших из Счетной палаты в связи с нарушениями, выявленными по расходованию средств, выделенных из государственного бюджета в Фонд Государственной поддержки развития СМИ при Президенте, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что исполнительный директор и сотрудники Фонда, войдя в сговор с другими лицами, использовали находящееся в распоряжении Фонда имущество в соответствии с личными интересами, под предлогом реализации программ и выполнения задач в различных сферах деятельности путем внесения ложных сведений в официальные документы присвоили средства в особо крупном размере, попытались легализовать денежные средства, полученные противоправными путями, а также совершили другие незаконные действия.

Так, проведенным следствием было установлено, что исполнительный директор Фонда Сафарли Вугар Музаффар оглу, предварительно войдя в сговор с директором ООО "Портос" Мамедовым Надиром Магеррам оглу и другими, необоснованно преувеличил в проекте и смете сумму средств, выделенных государством Фонду на улучшение жилищных условий журналистов и строительство жилья в 2013-2019 годах, указав в проекте стоимость стройматериалов и работ выше фактической, перечислил их на банковские счета ООО "Портос", таким образом присвоил средства в особо крупном размере, выделенные на строительство жилых зданий на территории поселка Бибиэйбат и 20-й участок Сабаильского района Баку. В целях предотвращения разоблачения этих преступных деяний путем внесения и личного подтверждения недостоверных сведений о полном использовании выделенных средств в актах "Форма 2" о приеме выполненных работ совместно с лицами, участвовавшими в строительстве здания, допустил служебный подлог.

Помимо этого, Вугар Сафарли, предварительно войдя в сговор с другими лицами и умышленно пренебрегая установленными постановлениями Кабинета Министров юридическими процедурами по выделению подходящего места под административное здание учреждения или сдачи в аренду нежилого помещения по низким ценам, для предоставления средств по расходам за аренду, выделенных из государственного бюджета, компании, председателем которой ранее был сам Сафарли, а позднее фактический контроль над которой осуществлялся приближенными к нему лицами, а также другими лицами, с которыми он находился в близких отношениях, на более тяжелых для Фонда условиях был подписан контракт по аренде помещения на третьем этаже предприятия по адресу: Баку, Ясамальский район, проспект Метбуат, 23L, и переводом за 2011-2019 годы в целом средств в размере 812 тысяч манатов под предлогом платы за аренду, нанес государственному бюджету ущерб в крупном размере.

Кроме того, Вугар Сафарли, предварительно войдя в сговор с другими лицами, перевел в 2015-2019 годах часть средств, выделенных государством на оказание финансовой помощи газетам, в размере 300 тысяч манатов газете "Футбол+Гол", учрежденной им на имя члена семьи, присвоил эти средства, а также канцелярские принадлежности стоимостью 103 тысячи манатов, закупленные на нужды Фонда. Кроме того, допуская правонарушения во время заключения контрактов на проведение банкетов в 2017-2019 годах, растратил принадлежащие Фонду и вверенные ему средства в размере 105 тысяч манатов.

Наряду с этим, Вугар Сафарли, предварительно войдя в сговор с другими лицами, положив в 2015-2018 годах на депозитные счета в национальной и иностранной валюте в коммерческих банках средства в размере 5,796 миллионов манатов, полученные от вышеуказанных преступлений, легализовал средства в особо крупном размере, также полученные преступными путями.

На основании предварительных доказательств по делу Сафарли Вугару Музаффар оглу было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купле-продажи) и 313 (служебный подлог); Мамедову Надиру Магеррам оглу - по статьям 179.4, 308.2 и 313 УК Азербайджана. Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения заключение под стражу.

Предпринимаются необходимые следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к коррупционной сети, а также для устранения ущерба, нанесенного государству.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)