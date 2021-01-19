Строительство дорог и аэропортов на освобожденных территориях Азербайджана - главный приоритет для большого возвращения - депутат

БАКУ /Trend/ - Строительство новых, современных коммуникаций на освобожденных территориях Азербайджана - один из важных приоритетов большого возвращения.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Депутат отметил, что началось строительство четырехполосной дороги Физули-Шуша, продолжается проектирования железной дороги: «Также для работы воздушного транспорта на этих территориях стартовали работы по формированию инфраструктуры. Президент Ильхам Алиев поручил выбрать место для строительства аэропортов в Лачинском и Кельбаджарском районах, работы в этом направлении продолжаются. 14 января Президент Ильхам Алиев заложил фундамент международного аэропорта в Физули, уже в этом году планируется ввести в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу. Строительство и ввод в эксплуатацию международного аэропорта в Физули в сжатые сроки имеет большое политическое и экономическое значение. Политическое значение в том, что ввод в эксплуатацию международного аэропорта на этих территориях олицетворяет наше возвращение на освобожденные территории, главная цель в том, чтобы восстановить здесь условия для жизни на высоком уровне. С экономической точки зрения этот аэропорт сыграет значимую роль в развитии региона, а также послужит для всевозможных перевозок, необходимых при восстановлении этих территорий».

Азер Бадамов также подчеркнул, что в городах, которые будут восстановлены, создадут музеи под открытым небом, где будут фрагментарно сохранены руины разрушенных городов: «В будущем в городе Шуша будут проведены вечера поэзии Вагифа и другие культурно-массовые мероприятия международного значения. Аэропорт в Физули обеспечит комфорт приезжающих зарубежных гостей и туристов».

По его словам, аэропорт также окажет положительное влияние на развитие промышленного и сельскохозяйственного сектора освобожденных территорий, потому что на повестке будут вопросы поставки оборудования из-за рубежа и экспорта производимой продукции. Через аэропорт будут осуществляться международные перевозки».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)