Парламентский комитет оценит возможности развития аграрной сферы на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Депутаты ознакомятся с ситуацией, сложившейся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также обсудят важные вопросы в связи с развитием аграрной сферы в этом регионе.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос отразился в рабочем плане на весеннюю сессию 2021 года комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно плану, члены парламентского комитета также посетят семьи шехидов, встретятся с участниками Отечественной войны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)