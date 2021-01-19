Президент Ильхам Алиев: Думаю, в ближайшее время все мы увидим возрожденные города

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджарском, Лачинском районах проходило искусственное заселение как граждан Армении, так и в основном армян из диаспоры. Но когда оккупанты должны были покинуть эти территории в соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября, - у них было время где-то дней 20, - за это время они сжигали дома, которые не они построили, а в которые незаконно вселились, вырубали леса, уничтожали всю инфраструктуру. В Лачинском и Кяльбаджарском районах было более 10 гидроэлектростанций. Все они разрушены. То есть, варварство, другого слова просто найти невозможно, перед глазами всего мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

«Когда Азербайджан вернул оккупированные территории, сегодня туда совершают визиты представители международных организаций, посольств, журналисты и видят все своими глазами. Это невиданный вандализм, варварство. Как будто племя дикарей прошлось по этим территориям.

Что касается города Шуша, то в каком он состоянии сейчас, не может никого оставить равнодушным. Потому что эта жемчужина Кавказа, уникальный и неповторимый город, думаю, не только в нашем регионе, но и в мире, полностью в запустении. Мечети разрушены, памятники истории и культуры также, мавзолей Вагифа разрушен, надгробная плита сломана, барельеф Вагифа сломан, бюст уничтожен, Дворец Натаван разрушен, дом Бюльбюля практически в полуразрушенном состоянии, а дома Узеира Гаджибейли уже нет, остались только стены. Это варварство. Это культурный геноцид, и этому нет никакого оправдания. Война закончилась, Азербайджан одержал победу. Но мы никогда не забудем этого и никогда не должны забыть. Поэтому по моему указанию, когда будут восстановлены все наши города, деревни, мы оставим в каждом городе, наверное, квартал, может, большую территорию, такими, какими их оставили оккупанты, с тем чтобы никогда азербайджанский народ этого не забывал, и чтобы следующие поколения помнили, что мы должны беречь свою землю и полагаться только на свои силы.

Мы, конечно же, восстановим все разрушенное на оккупированных территориях. Процесс восстановления начался. Думаю, что в ближайшее время первые шаги, которые мы сделали, будут уже видны. Программа большого возвращения готовится. И думаю, в ближайшее время все мы увидим возрожденные города», - сказал глава государства.