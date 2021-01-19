Совершив трагедию 20 Января, советское руководство хотело сломить волю азербайджанского народа - Арзу Нагиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев в эфире передачи "Утренняя пора" на телеканале "Культура" поделился мнением в связи с трагедией 20 Января.

Как сообщает во вторник Trend, депутат сказал, что трагедия 20 Января стала одним из наиболее важнейших событий на постсоветском пространстве и имела все качества освободительного движения.

"Освободительное движение Азербайджана, начиная с 1988 года, а именно события на границе с Арменией и армянские притязания на Карабах - все это легло в основу событий 90-х годов. У советских спецслужб был сценарий действий в связи с этими событиями",- уточнил Арзу Нагиев.

Депутат подчеркнул, что совершив трагедию 20 Января, советское руководство хотело сломить волю азербайджанского народа, однако это им не удалось.

"Тот факт, что после трагедии 20 Января количество собравшихся на площади Азадлыг превысило более двух миллионов человек, стал сигналом для всего мира. Мировая общественность увидела, что азербайджанский народ в нужный момент может сплотиться в единый кулак", - подчеркнул Арзу Нагиев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)