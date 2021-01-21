Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили вопросы взаимодействия на Каспии

21 января 2021 года состоялись встречи в рамках визита представительной азербайджанской делегации во главе с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Азиз оглу Байрамовым в Туркменистан.

Глава МИД Азербайджана был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Затем в здании МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Дипломаты с удовлетворением констатировали высокий уровень двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Было особо отмечено, что данный визит главы МИД Азербайджана в Ашхабад сопряжен с началом нового этапа энергетического сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном. В этом контексте выделена значимость совместных шагов по ресурсоиспользованию и взаимодействию на Каспии.

Дипломаты отметили эффективность политико-дипломатического диалога между двумя странами. Они обсудили двустороннюю тематику, а также ключевые аспекты региональной и международной повесток дня. В этом контексте была подчёркнута значимость сотрудничества Туркменистана и Азербайджана в рамках региональных и международных форматов.

В ходе встречи также обсуждались возможности расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе с задействованием транспортно-транзитного потенциала двух стран, обладающих современной автомобильной, железнодорожной и морской инфраструктурой.

Была особо отмечена значимость Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве (Lapis Lazuli) между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой, Грузией, Турецкой Республикой и Исламской Республикой Афганистан. Как известно, стороны намерены способствовать укреплению потенциала Лазуритового коридора в рамках созданного трёхстороннего межправительственного формата взаимодействия в области транспорта и связи.

Также были обсуждены вопросы расширения культурно-гуманитарных связей. Отмечено, что народы Туркменистана и Азербайджана связывают прочные исторические, культурные и духовные ценности. Обсуждены возможности проведения совместных мероприятий в текущем году, провозглашенном Международным годом мира и доверия согласно резолюции Генассамблеи ООН, инициированной Туркменистаном.