ПЕА выразила протест партии "Единая Россия"

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) направила партии "Единая Россия" письмо протеста в связи с предвзятыми выступлениями депутата Госдумы России Виталия Милонова против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, в письме говорится:

"На днях в интервью ряду армянских и российских СМИ депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии "Единая Россия" Виталий Милонов, оскорбительно высказавшись в адрес азербайджанского народа, продемонстрировал откровенно предвзятую позицию и ненависть".

Было отмечено, что незаконный визит Милонова в Карабахский регион Азербайджана во время 44-дневной войны вызвал серьезное недовольство в азербайджанском обществе, и его имя по праву было внесено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан.

"По всей видимости, депутат Милонов не сделал выводов из своих ошибок и в еще более агрессивной форме продолжает поддерживать предвзятое отношение к Азербайджану другого депутата Госдумы от правящей партии К. Затулина.

Партия "Ени Азербайджан" решительно осуждает провокационное поведение и оскорбительные выступления депутата Государственной Думы В. Милонова в адрес нашей страны и считает нужным отметить, что подобные случаи полностью противоречат духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией. Нет сомнений в том, что его действия преследуют цель бросить тень на договоренности, достигнутые между руководителями Азербайджана, России и Армении, которые открывают новые возможности для мира и развития в регионе.

Откровенно недружелюбное отношение к Азербайджану В. Милонова и К. Затулина, представляющих в Госдуме правящую партию "Единая Россия", вызывает сожаление. Их безответственные заявления не соответствуют хорошим отношениям между нашими партиями, которые тесно сотрудничают на двусторонней основе и в рамках международных организаций.

Надеемся, что партия "Единая Россия" и ее парламентская фракция примут соответствующие меры, чтобы представители партии в Госдуме России в будущем не озвучивали таких необдуманных и предвзятых заявлений", – подчеркивается в письме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)