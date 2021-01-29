SHA - "Вторая ЮНЕСКО" намерена включить ряд культурных объектов Азербайджана в список мирового культурного наследия (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Заместитель Генерального директора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде, руководитель пресс-службы Госагентства по туризму Кенан Гулузаде и Президент SHA – Международного рейтингового агентства в сфере мирового культурного наследия (Израиль), Президент WFRS Алекс Рабинович обсудили на площадке Baku Network сотрудничество в сфере развития культурных связей, возможности наращивания туристических потоков и перспективы посещения миссией SHA («вторая ЮНЕСКО») азербайджанских территорий, освобожденных от армянской оккупации.
Алекс Рабинович также поздравил Азербайджан в связи с вступлением в Международную федерацию ресторанного спорта и назвал Азербайджан «одной из самых вкусных стран мира».
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SHA - "Вторая ЮНЕСКО" намерена включить ряд культурных объектов Азербайджана в список мирового культурного наследия (ВИДЕО)
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