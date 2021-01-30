Могилы 18 шехидов перенесены на Аллею шехидов в Ясамальском районе
БАКУ /Trend/ - Могилы 18 шехидов Отечественной войны, похороненных на общегородском кладбище в Баку, перенесены на Аллею шехидов в Ясамальском районе, передает Trend.
Процесс переноса могил осуществлялся при участии религиозных деятелей и родственников шехидов. При открытии могил присутствовали члены семей и родственники шехидов, а также официальные лица. Никаких протечек или собираний воды внутри могил не наблюдалось.
Следует отметить, что обращения семей шехидов перенести могилы были детально рассмотрены с их участием и найдено оптимальное решение проблемы. 30 января власти провели очередную встречу с семьями шехидов, учитывая их общее желание изменить место захоронения, было принято соответствующее решение.
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