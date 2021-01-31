Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию об угрозах послу Азербайджана в США со стороны армянских радикалов

БАКУ /Trend/ - Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию о начатой радикальными армянскими силами кампании на основе ненависти и угроз, направленных против посольства Азербайджана в США и посла Элина Сулейманова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

"С сожалением хотелось бы отметить, что это не первый случай, когда мы сталкиваемся с преступными действиями армянских радикальных элементов на почве ненависти к азербайджанским дипломатам и членам азербайджанских общин в разных странах. Стоит напомнить о крайне агрессивных провокационных действиях армянских радикалов против мирных азербайджанских демонстрантов в зарубежных странах, в том числе в США, а также в отношении наших дипломатических миссий в июле прошлого года.

Мы, конечно, решительно осуждаем такие действия и ожидаем, что органы, отвечающие за предотвращение таких провокаций в этих странах, будут относиться к своим обязанностям с полной ответственностью.

Как вам известно, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года ответственность за предотвращение любого нападения на дипломата, его личность, свободу и честь несет принимающая страна.

Хотелось бы подчеркнуть, что подобные действия радикально настроенных армян в зарубежных странах демонстрируют, что эти люди не заинтересованы в установлении мира и безопасности в нашем регионе, в сосуществовании народов. Их действия направлены лишь на разжигание международной ненависти и вражды. Это еще раз показывает, что такие армянские элементы в других странах не думают о будущем благополучии ни Армении, ни армянского народа", – сказала она.

(Редактор: Надир Насиров)