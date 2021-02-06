Жители Карабаха ждут возвращения домой - National Geographic (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Влиятельный американский журнал National Geographic в рубрике "История и культура" опубликовал фото эссе азербайджанского фотографа Рены Эффенди, посвященное освобожденным от армянской оккупации землям Азербайджана и их жителям - вынужденным переселенцам, которые мечтают вернуться в свои родные дома, передает Trend.

Как отмечается в статье, ужасные акты насилия во время конфликта нарушили многолетнюю традицию мирного сосуществования и привели к перемещению более миллиона человек. За несколько недель до оккупации их деревни Ирада и ее муж Имран укрыли группу убитых горем семей из соседнего города Ходжалы, всего в 10 милях к югу. "Они появились на пороге нашего дома полуголыми и истекающими кровью, - вспоминает Имран. - Один ребенок не дышал, почти замерз". Армянские вооруженные формирования открыли огонь по мирным жителям, бежавшим из города, в результате чего были убиты сотни мужчин, женщин и детей, что впоследствии было осуждено Human Rights Watch и другими международными организациями. Десятки людей замерзли насмерть в лесах, куда они бежали. "Как только Ходжалы был взят, мы знали, что нас ждет та же участь", - говорит Имран.

"Более полумиллиона азербайджанцев, в том числе Гулиевы, потеряли свои дома, когда армянские военные захватили контроль над азербайджанскими районами, в том числе Агдамом, и регионом Нагорного Карабаха. Семья укрылась в ветхом санатории советских времен на окраине Баку, столицы Азербайджана, где они томились более 20 лет, почти не надеясь когда-нибудь снова увидеть свой дом.

В сентябре прошлого года Азербайджан начал контрнаступательную операцию по восстановлению контроля над территориями, которые ранее были населены азербайджанцами. Так называемая Вторая Карабахская война длилась 44 дня на фоне разрушительной пандемии коронавируса и закончилась мирным соглашением, заключенным при посредничестве России, которое позволило Азербайджану сохранить все свои военные достижения.

Впервые за почти три десятилетия изгнанные азербайджанцы смогут вернуться на утраченные ими земли. Но вскоре стало ясно, что пройдет немало времени, прежде чем они смогут жить там постоянно. Пока военные строго контролируют доступ в регион. Что еще хуже, было уничтожено почти все, что делало этот регион пригодным для жизни, даже в тех районах, где не было боевых действий. Многие из перемещенных лиц, особенно пожилые люди, стремятся вернуться в свои дома предков, но может пройти еще десять лет, прежде чем их города и средства к существованию будут восстановлены.", - отмечается в материале.