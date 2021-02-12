В Азербайджане докторантам будет предоставляться отсрочка от военной службы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывникам, успешно сдавшим первый экзамен в докторантуру, будет предоставлена отсрочка от военной службы.

Это отражено в изменении к закону "О воинской обязанности и военной службе", обсуждаемом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в пятницу Trend.

Согласно изменению, призывникам, успешно сдавшим первый экзамен в докторантуру, будет предоставляться трехмесячная отсрочка.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято во втором чтении

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)