Президент Турции принял Генпрокурора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 февраля принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, выразив признательность за гостеприимство и теплый прием, а также за моральную поддержку, оказанную Турцией во время 44-дневной Отечественной войны, Генеральный прокурор Азербайджана передал Президенту Турции приветствие Президента Ильхама Алиева.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, в том числе в правоохранительной. Была также отмечена важность взаимных визитов на различных уровнях в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Президент Турецкой Республики выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за его приветствие, и попросил гостя передать ответное приветствие Президенту Азербайджана.

В ходе визита делегация посетила в Анкаре парк, названный в честь общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венок к его памятнику и почтила его память.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)