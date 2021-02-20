Русские семьи хотят вернуться в свои места проживания на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После того, как Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, начали поступать заявления от некоторых русских семей с просьбой вернуться на эти территории.

Об этом в субботу Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Михаил Забелин.

По его словам, поступило обращение от 15 семей из села Русские Борисы Геранбойского района и несколько обращений от молокан Краснодарского края России, которые жили в Гейарх - оккупированной части Тертера. Во время агрессии со стороны армянских вооруженных сил эти семьи были выселены оттуда.

Депутат заметил, что обращающиеся люди присылают документы и фотографии, которые подтверждают этот факт.

«Это село сейчас разрушено и обращающиеся просят меня помочь им в возвращении в родные места. Мы будем рассматривать этот вопрос. Я обращусь к руководству страны и в соответствующие структуры, чтобы получить согласие», - отметил Михаил Забелин.

Также депутат подчеркнул, что село надо будет обустраивать.

«Сейчас вопрос возвращения на освобожденные территории Азербайджана некоторых русских семей находится в перспективе, мы также располагаем подобными обращениями и из России. На данный момент идут пока сборы документов, подтверждающих факт проживания людей на данных территориях», - подытожил Михаил Забелин.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)