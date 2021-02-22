В спецпредставительствах Президента Азербайджана учреждены новые должности - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в утвержденный указом №911 Президента Азербайджана от четвертого августа 2003 года "Классификатор административных и вспомогательных должностей".

Как передает Trend, согласно документу, в подпункт 2.1.4 указа добавляется абзац 4-2 следующего содержания:

"4-2. Главный консультант, старший консультант, ведущий консультант, консультант в специальных представительствах Президента Азербайджанской Республики;".