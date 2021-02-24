Армения признает новую реальность, созданную Азербайджаном - депутат

БАКУ /Trend/ - Впервые после славной победы Азербайджана в Отечественной войне в Армении, подписавшей акт о капитуляции, официально говорят об открытии коммуникаций, причем, звучит это со стороны премьер-министра, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По словам депутата, само по себе это хорошее явление и начало принятия Арменией новой геополитической и геоэкономической реальности, созданной Азербайджаном: «Но это вовсе не означает, что Азербайджан сразу начнет сотрудничать со страной, которая 30 лет держала под оккупацией наши земли, совершила военные преступления, геноцид против азербайджанского народа, сравняла с землей историко- культурные и религиозные памятники. К тому же, в Армении все еще существуют реваншистские силы и террористические формирования, которые не отказались от таких фашистских мыслей, как отомстить нам. Но вместе с тем мы понимаем, что установление устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе проходит через сотрудничество с новым регионом. Для этого наилучшим начинанием, как это указано в трехсторонней договоренности, может быть открытие дорожно-транспортных и энергетических коммуникаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь актуальности этих вопросов, заявил, что это актуально и с точки зрения интересов армян».

По мнению депутата, следует отметить, что в действительности Пашинян выбрал правильное время, чтобы выступить с публичным заявлением по теме: «Если бы он ранее выступил с таким заявлением, то армянское общественное мнение не было бы к этому готово, а принятие реальных шагов еще больше затруднилось бы. Но после митингов 20 февраля в Ереване Пашинян еще раз убедился, что у него много сторонников, и число в Ереване тех, кто воспринимает реальность, с каждым днем растет. В опросе, который был проведен до митингов, число лиц, желающих, чтобы Пашинян остался у власти, составило примерно 34 процента, что также стало одним из факторов, придавшем ему сил выступить с таким открытым заявлением. Одним из тех, кто хорошо знает существующую реальность, является министр обороны Армении, который высказал подобные мнения, как и Пашинян, и в действительности поддержал своего премьер-министра. И, наконец, Армения, заявив, что все страны региона заинтересованы в сотрудничестве, впервые согласился с реальностью о необходимости признать и их интересы. Все это положительные продвижения с точки зрения регионального мира и сотрудничества. Азербайджан тоже нацелен на достижение устойчивого и продолжительного мира в регионе».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)