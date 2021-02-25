Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Рад передать Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пройдя путь значительного социально-экономического и научного прогресса, всестороннего развития, сегодня Турецкая Республика превратилась в силовой центр в мировом масштабе, проводящий независимую политику. Несомненно, все эти завоеванные успехи являются непосредственно результатом Вашей напряженной деятельности как выдающегося государственного деятеля.

С чувством гордости можем отметить, что основанные на принципе «одна нация, два государства» азербайджано-турецкие отношения, исходящие из воли наших народов, которые связаны друг с другом неразрывными узами, в настоящее время находятся на самом высоком уровне.

Вам лично принадлежит неоценимая роль в доведении до такого уровня наших межгосударственных отношений, построенных на дружбе и братстве. Наш народ очень высоко ценит Вашу решимость на пути дальнейшего укрепления наших многогранных двусторонних связей и стратегического союзничества, Вашу открытую, непоколебимую моральную и политическую поддержку во всех плоскостях правого дела Азербайджана во имя освобождения его исконных земель.

Верю, что наше широкомасштабное, эффективное и активное сотрудничество во всех сферах, наша последовательная позиция и деятельность в международных вопросах, основанные на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут служить прогрессу наших стран и благополучию наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности во имя мира и процветания братского турецкого народа", - говорится в поздравительном письме.