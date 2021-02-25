Сопредседатели МГ ОБСЕ должны поддерживать постконфликтное восстановление территорий Азербайджана

БАКУ / Trend / - Завтра азербайджанский народ с большой скорбью будет отмечать 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида.

Об этом, как передает Trend, сказал вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев в ходе 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Гулиев отметил, что 16 стран и 22 штата США уже признали это событие актом геноцида, и с каждым годом их число растет. По его словам, прокуратура Азербайджана собрала все доказательства этого ужасного преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности, но, к сожалению, из-за отсутствия международной поддержки люди, виновные в этой трагедии, не только все еще на свободе, но и занимают высокие должности в правительстве Армении.

«Я хотел бы призвать отдельные страны, ОБСЕ и другие организации выразить солидарность с народом Азербайджана, поддержав меры по привлечению виновных к ответственности за их преступления», - сказал Гулиев.

Он также выразил мнение, что деятельность сопредседательства Минской группы ОБСЕ должна быть направлена ​​на реализацию видения мира, стабильности и сотрудничества, выраженного в трехстороннем заявлении, подписанном 9 ноября 2020 года.

Азай Гулиев добавил, что сопредседатели должны содействовать и поддерживать постконфликтное восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)