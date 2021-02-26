В регионе сложилась новая реальность, однако Армения продолжает враждебную риторику - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После 44-дневной войны в регионе сложилась новая реальность, появились возможности нового сотрудничества, но мы вновь становимся свидетелями враждебной риторики Армении.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в пятницу Trend.

Байрамов напомнил, что после заявления от 10 ноября прошлого года на освобожденные территории Азербайджана были отправлены террористические группы: "Они совершили тяжелые преступления на освобожденных территориях, и, естественно, были обезврежены азербайджанской армией".

Министр подчеркнул, что Азербайджан - сторонник устойчивого мира и сотрудничества в регионе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)