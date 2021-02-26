Кампания "Справедливость к Ходжалы!" проводит в Берлине информационную акцию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках международной кaмпании "Справедливость для Ходжалы!", проводимой много лет по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, с сегодняшнего дня по всему Берлину развешаны информационные постеры, посвященные Ходжалинскому геноциду.

Как передает Trend, большая часть из них установлена в центральных кварталах немецкой столицы, однако другие районы города также не остались без их внимания. Таким образом, немецкой общественности вновь напомнили об ужасном преступлении, совершенном армянской военщиной 29 лет назад.

Кампания продлится с сегодняшнего дня до 3 марта.