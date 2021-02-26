Президент Ильхам Алиев: Армения должна полностью выполнить Заявление от 10 ноября

БАКУ/Trend/ - Армения должна полностью выполнить Заявление от 10 ноября, и в регион постепенно, шаг за шагом придет мир.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Мы тридцать лет ждали окончания конфликта. Наше намерение всегда было ясным и искренним. Когда Армения, по меньшей мере, демонстрировала определенные признаки того, что конфликт может быть урегулирован мирным путем, мы участвовали в этих переговорах. Но когда мы поняли, что правительство Армении не намерено возвращать нам ни сантиметра земли, а в июле и августе против нас был совершен ряд военных провокаций, затем – сентябрьская провокация, то, естественно, нам пришлось дать адекватный ответ. Поэтому, когда задается вопрос, каким может быть устойчивый мир, то он может быть только при демонстрации приверженности Заявлению от 10 ноября. Этот документ подписан премьер-министром Армении: будут освобождены часть Агдама, Кяльбаджар и Лачин. Мы сразу же остановили войну. Я сдержал свое слово. Однако каждый прекрасно понимает, что если бы мы продолжили войну, то это привело бы к более тяжелым и плачевным последствиям для Армении. Но мы не хотели еще больших потерь и жертв и продемонстрировали это. Сегодня мы обсуждаем вопрос о том, чтобы в регионе воцарились постоянный, устойчивый мир и безопасность. Единственный путь этого – сотрудничество. Наша цель заключается в восстановлении коммуникаций уже в трехстороннем порядке – вместе с Арменией и Россией, создании Зангезурского коридора и устранении всех транспортных препятствий. Если это произойдет, то и Армения получит прибыль, они увидят пользу мира. Еще одно наше условие, условие для мира заключается в том, что политическим кругам Армении следует понять: любые попытки реваншизма и мести будут строго наказаны Азербайджаном. Если мы увидим какую-либо угрозу, посчитаем ее серьезной угрозой для себя, то немедленно последует ответ. Поэтому предупреждаю, что здесь не должно быть никаких попыток реваншизма и мести. Армения должна полностью выполнить Заявление от 10 ноября, и в регион постепенно, шаг за шагом придет мир», - сказал глава государства.