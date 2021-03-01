На конференции в Иране принято заявление в поддержку территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и его оккупация противоречит нормам международного права.

Об этом сказано в заявлении, принятом в поддержку территориальной целостности Азербайджана на проведенной в иранском Гуме международной конференции, сообщает в понедельник Trend.

В заявлении подчеркивается важность поддержки в этом направлении азербайджанского народа и Азербайджанского государства, которые выполнили свои законные задачи по освобождению оккупированных территорий.

В заявлении требуется, чтобы международные круги, используя имеющиеся в их распоряжении средства, предприняли шаги для признания права власти Азербайджана.

Отмечается, что для развития сотрудничества Азербайджан и Иран могут воспользоваться глубокой исторической и политической общностью.

Напомним, что сегодня в иранском Гуме начала работу международная конференция, в которой участвуют замминистра иностранных дел Ирана Сейид Аббас Аракчи, посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов, посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви, иранские официальные лица, а также представители Беларуси, России, Грузии и Украины.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)