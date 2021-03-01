Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии танкера-музея "Сураханы" в Баку (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 13:15)

БАКУ /Trend/ - 1 марта в Баку состоялось открытие танкера-музея «Сураханы».

Как сообщает в понедельник Trend, в открытии этого первого подобного музея в мире приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В нашей стране наряду с развитием судоходства реализован ряд проектов и в области сохранения традиций мореходства, исследования, изучения и развития его истории. Создание в Азербайджане танкера-музея «Сураханы», который объединяет прошлое, настоящее и будущее судоходства в Азербайджане, имеющего древнюю историю, является очередным важным шагом, предпринятым в этой области при поддержке главы государства. Танкер «Сураханы» избран для создания музея неслучайно. Он был одним из крупнейших и современных танкеров своего времени. Для превращения его в музей был использован опыт таких обладающих древними традициями судоходства стран, как Великобритания, Нидерланды, Турция. Таким образом, благодаря труду более 2000 местных судоремонтников был реализован уникальный проект. Капитан и старший помощник встречают посетителей музея и информируют их о членах экипажа и их задачах. В залах музея применены самые современные технологические решения. К примеру, посредством игровых манипуляторов можно самостоятельно выполнить швартовную операцию. Одновременно посетители на видео, демонстрируемом на 360-градусном экране, становятся непосредственными «участниками» происходящего.

В музее представлены модели трех знаменитых морских маяков в мире. На навигационном столе посетители смогут ознакомиться с маршрутами, внешними коммуникациями и навигацией плавающих на Каспии судов. Здесь также можно совершить путешествие в прошлое. Посетители могут ознакомиться с повседневной службой экипажа, работающего в машинном отделении судна. Одна из интересных экспозиций танкера-музея – уголок, где представлены образцы флоры и фауны, собранные в океанах и морях.

Экспозиция танкера-музея также рассказывает о героизме азербайджанских моряков в годы Великой Отечественной войны и во время событий 20 января 1990 года. В музее имеются интерактивная книга о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии Азербайджанского Каспийского морского пароходства, инфомонитор, отражающий широкомасштабные проекты, реализованные Президентом Ильхамом Алиевым в области мореходства.

Богатый интересными экспонатами танкер-музей станет одним из наиболее посещаемых туристами мест в постпандемический период.

Глава государства и Первая леди также были проинформированы о скульптурной композиции, возведенной в память о самоотверженных азербайджанских моряках.

Было отмечено, что авторами работы являются народные художники Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев, а архитектором – заслуженный архитектор Эльхан Асадов. Скульптурная композиция представлена в виде лопасти судового гребного винта, рассекающего динамичную фигурную волну. Эта лопасть символизирует развитие судоходства на Каспии, представлена как источник энергии моряков и неотъемлемый атрибут их жизни.