В Азербайджане прошло очередное заседание Координационного штаба (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное, четвертое по счету, заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Как сообщает в среду Trend, открывая заседание руководитель Штаба, глава Администрации Президента Самир Нуриев отметил, что штаб осуществлял свою деятельность в соответствии с поставленными главой государства стратегическими направлениями и задачами по ведению созидательных работ на освобожденных территориях.

Самир Нуриев сообщил, что на состоявшейся на прошлой неделе пресс-конференции для представителей местных и иностранных СМИ Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул, что восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных территориях являются судьбоносным вопросом для нашей страны.

В ходе заседания были представлены краткосрочные и долгосрочные планы по разминированию освобожденных территорий, возвращению граждан, энергообеспечению, в частности по "Зеленой энергетике", развитию градостроительства и транспортной инфраструктуры. Кроме того, были заслушаны доклады по применению концепции "Умное село", даны соответствующие инструкции.

На заседании была отмечена важность планомерного и последовательного проведения работ в соответствии с поручениями главы государства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)