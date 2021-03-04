Азербайджан добился заметных успехов в применении БПЛА в период второй Карабахской войны - австралийское издание

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия добилась заметных успехов в использовании беспилотников во время второй Карабахской войны.

Об этом, как передает в четверг Trend, говорится в статье, опубликованной на сайте The Cove, профессиональном ресурсе о развитии австралийской армии.

В статье под названием «Уязвимость австралийских сухопутных войск в войне с беспилотниками» говорится, что сухопутные войска Австралии не обладают достаточным потенциалом для реагирования на возникающую угрозу с использованием беспилотников, каким в свою очередь обладает Азербайджан.

Как отмечается, значительные потери Армении в войне говорят об отсутствии реакции сухопутных войск на эффективные силы, усиленные беспилотными летательными аппаратами.

В статье говорится, что Азербайджан в период войны использовал два типа беспилотников, "способы применения которых заняли свою нишу в современном боевом пространстве".

"У них есть две ключевые характеристики; во-первых, они эффективны; во-вторых, их не так легко уничтожить системами ПВО», - говорится в материале австралийского веб-ресурса.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)