Президент Ильхам Алиев: Создание Партии «Ени Азербайджан» было необходимостью

БАКУ /Trend/ - Создание Партии «Ени Азербайджан» было необходимостью. В то время, еще раз хочу сказать, смелые, бесстрашные люди отчетливо видели, что наша молодая страна, только что восстановившая свою независимость, находится лицом к лицу с большим бедствием, и происходившие в стране процессы уже приобрели неуправляемый характер.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Военное поражение дополняется внутренним кризисом. Происходившие в стране негативные процессы, политические дрязги, борьба за власть поставили под вопрос независимую жизнь нашей страны. Для того, чтобы представить те дни, месяцы, достаточно взглянуть на события, происходящие сегодня в Армении. Это – фактически их отражение, безнадежность, царившие в обществе тотальная апатия, депрессия, отсутствие доверия к какой-либо политической силе, отсутствие доверия к власти, отсутствие доверия к оппозиции – вот картина тогдашнего молодого независимого Азербайджана. Как страна может развиваться в такой ситуации? Наши земли захватывались, территориальная целостность была нарушена, из Армении было изгнано более 300 тысяч азербайджанцев, из Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы, Шуша и Лачин оказались под оккупацией, между Нагорным Карабахом и Арменией возникла географическая связь, появились беженцы, переселенцы и никаких основ для будущего, для изменения этой ситуации не было. Кто бы изменил эту ситуацию? Находившийся тогда у власти тандем НФА-Мусават преследовал только собственные интересы. Пришедшие к власти случайные люди – словно близнецы-братья с людьми, пришедшими к власти в Армении в 2018 году. Неопытные, безграмотные, некультурные, некомпетентные, трусливые, дезертиры, какие еще эпитеты остались, им подходит любой отрицательный эпитет. Они и управляли в то время Азербайджаном», - сказал глава государства.