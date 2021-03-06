Президент Ильхам Алиев: Новый этап в экономической сфере уже налицо. Это – период прозрачности, точности, период, когда пресекаются монополии

БАКУ /Trend/ - Что касается экономической сферы, то новый этап и здесь уже налицо. Это – период прозрачности, точности, период, когда пресекаются монополии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Мы уже неоднократно демонстрировали это. Об этом еще раз свидетельствуют результаты двух месяцев нынешнего года. За два месяца текущего года наши доходы превысили прогноз примерно на 200 или 300 миллионов. Значительная часть этого за счет налоговых органов. Другая часть – таможенных органов. За счет чего? Расширяется база налогообложения, бизнес выходит из тени. Предпринимателям дается правильное направление. Определены правила поведения. Это видят и народ, и предприниматели. Таким образом, даже в кризисный пандемический период мы чувствуем себя спокойно в финансовом отношении, не видим никаких проблем с исполнением бюджета. Напротив, мы приступили к масштабным восстановительным работам в Карабахе. Все это требует средств. Поэтому в экономической сфере это - основной вопрос. Развитие частного предпринимательства, а также планомерное ведение всей работы на освобожденных землях, установление льгот для инвестиций – это указание тоже дано. Уверен, что иностранные инвесторы с большой охотой приедут на освобожденные земли», - сказал глава государства.