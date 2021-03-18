В Азербайджане обнародовано число помилованных заключенных

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Как сообщает Trend, в распоряжении подчеркивается, что решение о помиловании было принято, основываясь на принципах гуманизма, после рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц, членов их семей, организаций по защите прав человека с учетом личности, состояния здоровья, семейного положения осужденных лиц, их поведения в период отбывания наказания.

В соответствии с распоряжением, 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.

Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы.

Также освобождаются от наказания два человека, приговоренных к лишению свободы условно.

Кроме того, освобождаются три человека, приговоренные к лишению свободы с отсрочкой вступления приговора в силу.

Девять человек, которые были приговорены к наказанию в виде ограничения свободы, и 12 человек, приговоренные к исправительным работам, освобождаются от неотбытой части наказания. 23 человека, приговоренные к штрафам, освобождаются от наказания.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)