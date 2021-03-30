Региональные проекты по инициативе Азербайджана - качественно новое достижение - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Продолжающиеся по инициативе Азербайджана региональные проекты представляют собой качественно новое достижение.

Об этом в ходе выступления на 9-й министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Таджикистане сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает во вторник Trend.