Азербайджанская интеллигенция о культурно-историческом наследии и информационных войнах — Фархад Бадалбейли, Фуад Ахундов, Саадат Кадырова на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУTrend/ - Ректор Бакинской музыкальной академии, всемирно известный пианист и композитор, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, Завсектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов, журналист (РФ) Саадат Кадырова обсудили с директором Экспертной платформы Baku Network, экспертом Валдайского клуба Гюльнарой Мамедзаде вопросы культурного, исторического наследия в Карабахе и информационные войны, осуществляемые армянскими националистами против Азербайджана.



Общественные деятели, представители азербайджанской творческой интеллигенции осудили действия армянских фашистов, националистов, приведших регион к войне, уничтожавших культурное, историческое наследие Азербайджана, но в то же время выразили надежду на оздоровление ситуации в Армении и нормализацию в перспективе отношений между двумя народами.