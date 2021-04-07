В Агдаме мы увидели последствия чудовищного вандализма - глава Общины горских евреев (ВИДЕО)

Политика 7 апреля 2021 16:25 (UTC+04:00)
В Агдаме мы увидели последствия чудовищного вандализма - глава Общины горских евреев (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме мы увидели последствия чудовищного вандализма.

Об этом сказал в среду Trend находящийся с визитом в Агдаме глава Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев.

"Победа азербайджанского народа - это торжество справедливости", - отметил Евдаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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