Усилив международное давление на Армению, можно добиться передачи карты минных полей - ОИС

БАКУ /Trend/ - Передачи карты минных полей можно добиться, усилив международное давление на Армению.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), сказал член Контактной группы ОИС Мехмет Метин Экер, сообщает в четверг Trend​.

По его словам, самая серьезная проблема в восстановлении освобожденных территорий и возвращении туда людей связана с минной угрозой.

Экер добавил, что Армения все еще отказывается передать карты минных полей.

"Это будет обсуждено сегодня при подготовке отчета по итогам поездки на освобожденные территории Азербайджана. Усилив международное давление на Армению, можно добиться предоставления карты минных полей. Данный вопрос будет находиться в центре нашего внимания», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)